Osimhen osannato dai tifosi, l’attaccante del Napoli è una vera forza

Il Napoli è attualmente a Dimaro e Victor Osimhen continua ad essere acclamato dai tifosi azzurri giorno dopo giorno.

Il Napoli è in ritiro a Dimaro ormai da qualche giorno ed i tifosi stanno assistendo di continuo agli allenamenti della squadra. Tra i giocatori più acclamati c’è di sicuro Victor Osimhen, una della punte di diamante della squadra. L’edizione odierna di Tuttosport si concentra proprio sull’attaccante nigeriano, che giorno dopo giorno continua a ricevere apprezzamenti da parte dei tifosi, grazie al suo duro lavoro, ma anche alle sue doti.

“Si riparte da una certezza: Osimhen. È la sua stagione, la seconda con il Napoli, e Luciano Spalletti ha subito capito di avere tra le mani un diamante grezzo che potrebbe far brillare la stagione dei partenopei. Senza Mertens, Insigne e Lozano, oggi è Victor il punto di riferimento in attacco nel ritiro in Val di Sole. Ieri pomeriggio tre mini-amichevoli in famiglia e il bomber nigeriano ha dimostrato di essere già in gran forma, con gol di qualità e potenza, assist al bacio e il costante ripiegamento per aiutare i compagni della difesa. Una forza della natura, Osimhen, ieri pomeriggio acclamato dal pubblico presente sugli spalti di Carciato ed ammirato dal Presidente Aurelio De Laurentiis che ha seguito le tre partite appoggiato su di un tabellone pubblicitario a bordo campo.”

