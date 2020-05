Mertens, rinnovo sempre più vicino. Siamo ai dettagli

Mertens pronto a legarsi a vita al Napoli, la firma a giorni

Secondo quanto riportato da Sky, il rinnovo di Dries Mertens è ormai fatto. Nelle ultime ore si stanno limando dettagli che riguardano alcune cifre sui bonus, ma la distanza tra le parti sarebbe minima. In totale l’operazione costerà al Napoli 24 milioni circa, tra ingaggio e premi al giocatore. Da Castel Volturno filtrano voci sull’umore del Belga, che negli ultimi gioni pare sia sembrato più sereno e molto efurico. Segno della forte volontà di Mertens di finire la carriera in azzuro, e magari proseguire il suo cammino come dirigente.

