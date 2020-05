Campania, attentato al Centro per l’impiego di Avellino! De Luca sul posto

Campania, attentato al Centro per l’Impiego di Avellino. Le parole di De Luca

Ultime notizie. Campania, attentato al Centro per l di Avellino. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è recato sul posto questa mattina presso il Centro per l’Impiego che stanotte è stato oggetto di un grave attentato.

De Luca

“I danni sono tali da far pensare a un vero e proprio ordigno esplosivo. Si tratta di un episodio grave e preoccupante, che richiede un deciso intervento delle forze dell’ordine e un’indagine immediata per individuare le responsabilità. È stata l’occasione anche per ringraziare tutti i dipendenti dei Centri dell’Impiego della Campania per l’enorme lavoro di questi mesi sia per lo svolgimento del concorso della Regione, sia per le istruttorie relative alla cassa integrazione in questo periodo di emergenza. La Campania è all’avanguardia in Italia nelle istruttorie, anche se nonostante il lavoro fatto e avendo inviato all’Inps le pratiche, molte istanze sono ancora ferme. Per la Cassa integrazione in deroga mancano dal Governo 40 milioni per la copertura di tutte le domande. Abbiamo già sollecitato e continueremo a farlo il Ministero del Lavoro augurandoci che vi siano al più presto risposte adeguate”.

