Mertens su Higuain: “E’ il più grande con il quale ho giocato”

Dries Mertens al Corriere dello Sport: “Il più grande con il quale ho giocato? L’Higuain dei 36 gol non ha eguali”.

Le parole di Dries Mertens su Gonzalo Higuain: “Il più grande con il quale ho giocato? L’Higuain dei 36 gol non ha eguali. Io sono compagno in Nazionale di De Bruyne e di Lukaku, che rappresentano eccellenze. Ma il Pipita di quella stagione faceva di tutto e giocava per la squadra. Fu un mostro”.

