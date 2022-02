Messaggio di cordoglio di De Laurentiis per Monica Vitti: “Se ne va una grande attrice italiana”

Messaggio di cordoglio di De Laurentiis per Monica Vitti

Messaggio di cordoglio di Aurelio De Laurentiis, per Monica Vitti attrice italiana scomparsa quest’oggi:

“Cara Monica, con te se ne va una grande attrice italiana. Sei stata un’icona e una musa eterea per Antonioni e un’attrice dotata di vis comica unica per Monicelli e tanti altri registi di commedia, dove eri una vera Regina. Da te spero possano prendere esempio tante giovani attrici per dare al cinema italiano ancora tanti spunti di creatività interpretativa. Ciao cara Monica. Aurelio De Laurentiis”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nuova maschera speciale per Victor Osimhen, la utilizzerà contro il Venezia

Caso Ospina – Nessun dialogo aperto per il rinnovo. Possibile l’addio a giugno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La controffensiva di Luigi Di Maio nel Movimento