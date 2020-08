Messi, l’Inter sfida City e PSG in caso di addio al Barcellona

Messi, lotta a tre per il fenomeno argentino in rottura col Barcellona

In caso di addio al Barcellona(sempre più probabile), è sfida tra Psg,Inter e Manchester City, per l’acquisto di Leo Messi

Il possibile addio al Barcellona da parte di Leo Messi, che ieri ha incontrato il nuovo tecnico blaugrana Ronald Koeman confermandogli l’intenzione di andarsene, apre a nuovi scenari di mercato: secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, soltanto Inter, Paris Saint-Germain e Manchester City, al momento, sono in grado di attrarre l’attaccante argentino. L’Inter avrebbe a disposizione un budget totale di 260 milioni per Messi, tra prezzo del cartellino e ingaggio, più una contropartita tecnica che piace al club catalano, ovvero Lautaro Martinez. Nel Manchester City invece Messi ritroverebbe Guardiola, con cui si è divertito a giocare ai tempi del Barcellona, e l’amico e connazionale Aguero. Nel Psg infine ‘La Pulce’ giocherebbe al fianco di Neymar, di cui aveva fortemente caldeggiato un ritorno in blaugrana nella scorsa estate. Il Barcellona continua a sperare che Messi cambi idea, ma la paura di perdere il più forte del mondo diventa sempre più grande. Il futuro del 10 dell’Argentina e ancora tutto da scrivere ma l’Inter inizia a crederci sul serio.

