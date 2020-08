Porte girevoli, la Lazio fa scattare l’effetto domino dei portieri

Porte girevoli, quanti incroci per la porta delle squadre di Serie A

Da Consigli a Sportiello, porte girevoli per molti club. La Lazio vuole il portiere del Sassuolo e potrebbe far scattare un clamoroso effetto domino che coinvolgerebbe molte società

La Lazio tornerà a giocare la Champions League la prossima stagione. E per affrontare al meglio il doppio impegno, i biancocelesti hanno bisogno di una squadra forte e di riserve affidabili. Per questo il Ds Tare sta cercando di chiudere l’acquisto di Andrea Consigli dal Sassuolo. A sua volta il club neroverde vuole prima trovare un sostituto all’altezza: secondo quanto riportato da “Calciomercato.it“, l’obiettivo primario sarebbe diventato Marco Silvestri, reduce da un’ottima annata con il Verona, nonostante il recente rinnovo di contratto. Le alternative portano a Sepe e Sportiello. Anche l’Atalanta è in cerca di un portiere che possa sostituire l’infortunato Gollini. Via Sportiello, i bergamaschi puntano Perin, in uscita dalla Juve.

