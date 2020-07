Mihajlovic scherza: “Insigne? In albergo lo gonfiamo. Mbaye uno cattivo”

Mihajlovic scherza su come fermare Insigne, manda qualcuno a gonfiarlo in albergo, poi aggiunge che mette Mabaye uno cattivo.

Mihajlovic scherza sulla catena mancina del Napoli

Bologna, il tecnico Mihajlovic nella conferenza stampa di ieri ha risposto con ironia alle domande su come affronterà la catena mancina del Napoli

Aiutare il terzino destro visto che Insigne-Mario Rui è una delle catene più efficaci di tutta la serie A?

Mihajlovic scherza così:

“Mando qualcuno in albergo, così lo gonfiano e Insigne non gioca bene. Cosa posso pensare… è uno contro uno, si gioca, noi mettiamo lì Mbaye che è uno cattivo. Io quando lo vedo in faccia ho pauro, spero anche Insigne abbia paura”.

