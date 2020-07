Sky – Bologna-Napoli, Gattuso cambia la formazione: nuovo tridente

Bologna-Napoli, la probabile formazione di Gattuso

Ultime calcio Napoli – Bologna-Napoli, domani ore 19.30, al Dall’Ara il Bologna ospiterà il Napoli per la 33ª giornata di Serie A. La squadra di Gattuso ha già raggiunto l’Europa League attraverso la Coppa Italia e dopo la sfida contro il Milan diventa probabile il turnover. Come riporta il sito di gianlucadimarzio.com, non ci sono squalificati, l’unico indisponibile è Younes per un risentimento muscolare. In difesa spazio a Maksimovic che dovrebbe prendere il posto di Koulibaly in una linea a 4 con a Manolas, Hysaj e Di Lorenzo. La linea di centrocampo schierata a tre dovrebbe essere composta da Elmas, Demme che tornerebbe così titolare e infine Zielinski. In avanti possibile tridente inedito composto da Politano, Milik e Lozano. In porta Meret in vantaggio su Ospina.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj: Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano All. Gattuso

