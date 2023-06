La Gazzetta dello Sport – Milan, cedere Tonali può essere una rinascita: il Napoli ne è un esempio.

Stefano Agresti, sulle pagine del quotidiano, si è soffermato sulla possibile cessione di Sandro Tonali da parte del Milan: “Tonali, come dire no? Le grandi cessioni fanno nascere grandi squadre”. Questo è quanto riportato

“Diventa difficile, quasi impossibile pensare che il Milan potesse rinunciare ai settanta, forse ottanta milioni che il Newcastle verserà per Tonali. Anche perché l’offerta al club è stata accompagnata da una proposta altrettanto clamorosa al ragazzo: otto milioni più bonus a stagione per sei anni. Un ingaggio che il club rossonero non avrebbe nemmeno potuto avvicinare e che il centrocampista, comprensibilmente, avrebbe magari reclamato. Trattenere i campioni di fronte a certe cifre è diventato impossibile per i club italiani.

Il Napoli ne è un esempio: “Se però qualcuno pensa che sia impossibile ottenere grandi risultati a causa della rinuncia a un giocatore così importante, sbaglia di grosso. La storia dell’ultima stagione lo dimostra. Il Napoli un anno fa sembrava stesse smobilitando: via Koulibaly e Insigne, via Mertens e Fabian Ruiz, ma dove vuole andare De Laurentiis? Si è arrampicato fino allo scudetto perché lui e i suoi dirigenti hanno saputo scegliere giocatori eccellenti e perfetti per quell’idea di calcio. Da grandi cessioni nascono grandi squadre, a volte. Lo insegna la storia”.

