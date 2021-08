Milan – Occhi puntati su Ounas, ma per Spalletti è incedibile

Rush finale: Milan punta gli occhi su Ounas e prova l’affondo, ma per Spalletti è incedibile.

Nel rush finale, il Milan accelera per portare in squadra l’acquisto giusto, cercando di mettere a disposizione di Pioli un esterno che possa rivestire il ruolo di trequartista. Maldini e Massara, dunque, hanno effettuato un sondaggio con il Napoli per riuscire a portare via Ounas, tuttavia il giocatore è ritenuto incedibile da Spalletti. Ne parla il Corriere della Sera.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli: niente trasferte all’estero per i tifosi, la UEFA lo sconsiglia

Calciomercato Napoli, Del Genio: “Ho letto una notizia assurda”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi