Napoli-Juve: guai per Allegri, rischia di non poter contare su 5 giocatori

I bianconeri in questione saranno impegnati con le nazionali fino a poche ore dal match della terzo giornata

Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri hanno collezionato un solo punto nelle prime due giornate di campionato e dopo la sosta c’è ad attenderli il Napoli di Luciano Spalletti, finora a punteggio pieno. La Gazzetta dello Sport riferisce che Massimiliano Allegri, rischia di non avere a diposizione ben 5 giocatori per il big match della terza di campionato.

Questo è quanto si legge:

“Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo si presenteranno chissà come a Napoli-Juve (sabato 11): con appena qualche ora di sonno e dopo un viaggio su un volo privato da Buenos Aires atterrato ventiquattr’ore prima”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli: niente trasferte all’estero per i tifosi, la UEFA lo sconsiglia

Calciomercato Napoli, Del Genio: “Ho letto una notizia assurda”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi