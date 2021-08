Gravina: “I controlli con il green pass procedono bene, il pubblico è fondamentale nel calcio”

Il presidente della FIGC parla del ritorno dei tifosi allo stadio

Tuttomercatoweb riporta le parole di Gabriele Gravina riguardo al ritorno del pubblico allo stadio e sull’utilizzo del Green Pass

Queste le sue parole:

“Il pubblico è uno degli elementi fondamentali per il prodotto calcio. C’è entusiasmo e partecipazione, l’anima del nostro sport. Ci rassicura il fatto che i controlli per il Green Pass vadano bene, siamo tranquilli per questo. L’uso della mascherina è fondamentale, così come il distanziamento. Non è facile mantenere la scacchiera in modo rigido, soprattutto in alcune fasi delle partite”.

