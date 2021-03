Milan, Tonali dopo la sconfitta contro il Napoli: “Ci hanno puniti alla prima chiara occasione”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di San Siro persa contro il Napoli

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di San Siro persa contro il Napoli:

“Non è la partita che abbiamo preparato e che abbiamo cercato di fare. Loro erano messi bene e abbiamo creato poche occasioni. Loro invece alla prima chiara occasione loro hanno fatto gol. Adesso non dobbiamo avere timore, altrimenti le perderemmo tutte. Bisogna mettere un punto e ripartire. Il quinto posto è ancora lontano, possiamo puntare ancora in alto e non bisogna mollare”.

