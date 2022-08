Milik alla Juve, affare caldo, bianconeri a lavoro

Milik alla Juve, questa è la settimana decisiva

Per la Juventus è già più che in piedi l’operazione per riportare Milik in Serie A: in discesa il discorso relativo all’ingaggio, anche senza poter rientrare nei vantaggi del Decreto Crescita lo stipendio che l’ex Napoli prende al Marsiglia, 3,5 milioni netti, è alla portata del club bianconero.

Con l’Olympique l’intesa andrebbe invece trovata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto a 8 milioni a determinate condizioni. Ultime valutazioni, poi la Juve potrà andare a tutta sull’attaccante polacco. Non sono del tutto tramontate, comunque, le altre due piste per l’attacco.

