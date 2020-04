Milik, arriva una proposta dalla Bundesliga: si fa sotto lo Schalke 04

Milik, c’è una proposta da parte dello Schalke 04. La differenza è 10 milioni di euro

Arek Milik e il Napoli, continuano le voci che lo portano lontano dal capoluogo campano. Il rinnovo del centravanti polacco, infatti, continua a tardare e di conseguenza aumentano le squadre interessate. Lo Schalke 04 è una delle possibili pretendenti all’attaccante azzurro, secondo quanto riferisce la redazione di Tuttomercatoweb.

Lo Schalke è pronto a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro, cifra bassa per quel che vorrebbe Aurelio De Laurentiis. Prima del Coronavirus la valutazione era intorno ai 40 milioni, ora si attesta sui 35, la proposta sul tavolo non dovrebbe cambiare. Deciderà il giocatore che vede la Bundesliga come un buon campionato per la propria carriera.

