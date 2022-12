Moggi: “Juve capro espiatorio, le altre fanno quello che vogliono”

Le accuse di Luciano Moggi

Luciano Moggi, ai microfoni del portale Tuttojuve, si dice contrariato dalle tante accuse mosse contro la Juventus dopo le dimissioni del Cda e le varie indagini per falso in bilancio e plusvalenze fittizie. Nel suo intervento lancia invece accuse contro le altre squadre italiane.

Queste le sue parole:

“Bisognerebbe conoscere a fondo i documenti. Detto questo, la Juventus è diventata un giocattolo per tutti. Viene accusata di ogni genere di cosa e non si difende. E quindi chiunque è autorizzato a dire ogni cosa possibile contro la Juve, tanto non ci sono interlocutori contrari. E con questo sistema siamo arrivati ad avere sul banco degli imputati solo la Juventus. E gli altri possono fare quello che vogliono, tanto c’è già la Juve. Da questo punto di vista Calciopoli insegna”

Atteggiamento più garantista da parte delle istituzioni del calcio rispetto al 2006? Sì, probabilmente oggi di più rispetto a ieri. Basti pensare che anche la difesa bianconera, attraverso l’avvocato Zaccone, all’epoca, cominciò il processo con un’ammissione di colpevolezza. Si è accettata la B quando la sentenza ha poi detto cose diverse”.

Dimissioni del Cda? E’ stata una decisione improvvisa e quindi non pianificata. Non so quali siano nel dettaglio le reazioni che hanno portato a questo”.

