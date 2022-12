Qatar 2022: Olivera torna a Napoli, Kim va agli ottavi con la sua Corea

La Corea del Sud di Kim approda agli ottavi, finisce qui invece l’avventura di Qatar 2022 dell’Uruguay e Olivera

La Corea del Sud, con una clamorosa vittoria in rimonta sul Portogallo, si qualifica agli ottavi di finale del mondiale. Ricardo Horta apre le marcature per gli ospiti. La rete del pareggio la mette a segno al 27′ Kim Young-Gwon. In pieno recupero la Corea di Kim Min-Jae (rimasto in panchina) va in gol con Hwang Hee-Chan.

Sempre nel Gruppo H si interrompe anzi tempo l’avventura dell’Uruguay a Qatar 2022, a poco vale la vittoria per 2-0 sul Ghana con doppietta di Giorgian de Arrascaeta. Finsice qui il cammino mondiale del compagno di Kim al Napoli, Mathias Olivera.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3

