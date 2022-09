Tuttomercatoweb – Mondiali, la circolare chiarisce: nessun rischio per i club.

“Non c’è nessun rischio per i club italiani di dover rilasciare i calciatori prima del previsto per il Mondiale di Qatar 2022. Lo stabilisce, e lo chiarisce, una circolare della FIFA sulle amichevoli e sulla preparazione in vista della kermesse intercontinentale che si terrà in Qatar. La FIFA ha voluto chiarire che nel 2015 il Comitato Esecutivo della FIFA ha stabilito che le Federazioni potranno avere a disposizione per le amichevoli, e le il periodo di preparazione al Mondiale, i calciatori in una finestra dal 14 al 20 novembre 2022.

Nessuna deroga

La FIFA specifica che i giocatori impegnati e convocati per il Mondiale, saranno sotto il FIFA Club Protection Programme per la durata del torneo, fin quando la propria Nazionale vi prenderà parte. La Federazione, inoltre, richiede a Nazionali e club di organizzare (anche alle rappresentative non presenti in Qatar) amichevoli in quella finestra temporale e non durante la kermesse Mondiale.”

