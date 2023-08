Mondo del calcio in lutto, è morto Carlo Mazzone

Calcio in lutto, addio a Carlo Mazzone

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la morte di Carlo Mazzone, allenatore che aveva un lungo trascorso in Serie A. Per lui anche una breve parentesi sulla panchina de Napoli, nella stagione 1997/98 quando si dimise dopo solo 4 partite. Tutta la redazione di Forzazzurri.net partecipa al dolore della famiglia.

