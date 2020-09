Montervino: Osimhen fortissimo ma ha bisogno di tempo

L’ex centrocampista e capitano del Napoli risalta l’attaccante nigeriano ma invita alla calma

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Goal con alcune dichiarazioni sul nuovo acquisto a pochi giorni dal debutto in campionato col Parma:

“Osimhen mi piace, ha qualità importanti ed è fortissimo ma credo che domenica a Parma non verrà schierato dall’inizio e quindi vedremo un 4-3-3 con Mertens in campo. E’ per me la soluzione migliore e Gattuso vuole partire bene affidandosi alle sue certezze. Serve pazienza e calma col nuovo arrivato che ha bisogno di tempo per inserirsi coi nuovi compagni, gettarlo subito “nella mischia” sarebbe un rischio”.

Ha poi parlato dell’alternativa 4-2-3-1: “Può essere una soluzione ma al momento manca un centrocampista di fisico come Allan”.

MATTIA SERGIO PERRINO