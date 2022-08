Monza: tutto fermo per Petagna, Berlusconi punta Icardi

Su Andrea Petagna si fa vivo lo Spezia

Lo Spezia approfitta della fase di stallo tra Napoli e Monza per Andrea Petagna. Il portale Tuttomonza.it riferisce che Silvio Berlusconi vorrebbe a tutti i costi Mauro Icardi, lasciando l’opzione Petagna solo come piano B. Per l’attaccante azzurro ci sono stati degli intoppi riguardanti la formula del trasferimento e ora si sarebbero fatti avanti i liguri, anche se ad ra non sono arrivate offerte ufficiali.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Due giornate di squalifica per Gaetano: il motivo

Galatasaray su Mertens: la proposta del club turco

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Narcotizza e violenta la ex, arrestato medico anestesista