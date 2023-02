Mourinho: “Contro il Napoli potevamo giocare sabato”

Dopo la sconfitta della Roma contro la Cremonese il tecnico giallorosso José Mourinho torna a parlare della sfida contro il Napoli.

Dopo la sconfitta della Roma contro la Cremonese in Coppa Italia l’allenatore José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa, ricordando brevemente anche la sfida persa contro il Napoli.

Secondo le parole del tecnico portoghese sarebbe stato meglio disputare la gara contro i partenopei lo scorso sabato piuttosto che il giorno seguire. Di seguito ecco quanto ha dichiarato José Mourinho dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia.

“Penso che sarebbe stato possibile giocare a Napoli sabato piuttosto che la domenica. Domenica però qui c’è il rugby e il campo è distrutto. Ecco perché per forza dobbiamo giocare di sabato con l’Empoli. Per i giocatori di calcio è difficile accettare che domenica non si possa giocare perché nel proprio stadio c’è il rugby. Ci sarà Francia-Italia del Sei Nazioni, forza Italia.”

Fonte foto: Instagram, @josemourinho

