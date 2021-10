Mourinho voleva Anguissa, affare sfumato per una mancata cessione

Il malumore di José Mourinho, nel suo mirino c’era Anguissa, il centrocampista sfumato solo per una mancata cessione nel reparto.

Il Messaggero prende in considerazione la situazione attuale di José Mourinho, non ci sono mezze misure per il tecnico, lo ha dimostrato dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt. La società non avrà sicuramente digerito ancora le sue parole, tuttavia neanche i giocatori chiamati in causa l’avranno presa bene. Che non fosse stato accontentato del tutto, sulla situazione mercato, è cosa nota, lo Special One avrebbe voluto un centrocampista più fisico come Anguissa, sfumato solo per una mancata cessione nel reparto.

