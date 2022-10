Moviola Napoli-Torino, eccessivo il rosso a Juric

La Gazzetta dello Sport si sofferma su alcuni specifici episodi di Napoli-Torino, come il cartellino rosso al tecnico Ivan Juric.

Napoli-Torino si è conclusa con il punteggio di 3-1 da parte dei padroni di casa. All’indomani della sfida la Gazzetta dello Sport si focalizza su due episodi in particolari, come il fallo di Mario Rui ed il cartellino rosso ad Ivan Juric.

“Massimi lascia correre molte cose e diversi falli. Il problema – pur avendo visto bene in precedenza – è che fa scorrere anche un tocco di Mario Rui su Singo che invece sarebbe stato da sanzionare: posizionato in zona trequarti-campo e con l’episodio vicino nella zona vicina alla fascia destra. Massimi decide che il fallo non c’è facendo protestare Lukic (ammonito) e Juric che poi verrà espulso: parole volate, certo, ma il rosso pare eccessivo visto che il fallo c’era. Nel resto, occhio buono. sul contrasto Raspadori-Lukic (è Jack che “sfonda”, non è rigore) ma anche quando Kim respinge di spalla un colpo di testa in rea di Singo. I gol sono tutti regolari.”

