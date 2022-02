Nandez, l’agente: “C’è un’offerta concreta del Napoli”

L’agente di Nandez conferma l’interesse del Napoli

Pablo Bentancur agente di Nahitan Nandez, ha rilasciato un’intervista a 100% Deporte dove ha parlato del suo assistito in chiave mercato. Ecco quanto dichiarato:

“Nandez ha avuto uno stiramento ai legamenti ma, per fortuna, non c’è stata rottura: tra pochi giorni lo rivedremo in campo. Contatti col Napoli? Il Napoli ha fatto un’offerta concreta. Non ho dubbi che il mio assistito finirà per giocare in una big”.

