Napoli: a breve incontro tra Ramadani e il club per Koulibaly

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna parla di Kalidou Koulibaly. Stando a quanto si legge è previsto a breve un incontro tra il Napoli e Fali Ramadani, agente del senegalese, per stabilirne il suo futuro, arrivando alla soluzione più praticabile sia per i partenopei che per il calciatore. Il quotidiano aggiunge che questa potrebbe essere l’estate dell’addio.