Napoli, allenamento personalizzato per tre giocatori: il report

La SSC Napoli ha reso noto il report dell’allenamento odierno in vista del match di campionato contro il Milan.

Il Napoli sta preparando la sfida in campionato contro il Milan e nella giornata di oggi gli azzurri hanno ripreso le sedute di allenamento presso il Konami Training Center.

La SSC Napoli ha reso noto quanto effettuato, sottolineando che tre azzurri hanno svolto un lavoro individuale, cioè Alex Meret, Piotr Zielinski e Mathias Olivera.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

“Dopo il successo con il Verona, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto torello e riscaldamento in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura di seduta con lavoro aerobico e partitina a campo ridotto. Zielinski, Meret e Olivera hanno fatto allenamento personalizzato in campo.”

