Napoli ancora in emergenza anche per la Lazio: 4 assenti, uno in dubbio. La situazione

Napoli ancora in emergenza anche per la Lazio

Napoli ancora in emergenza anche per la Lazio, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Tuanzebe, Malcuit, Lozano e Anguissa sicuramente. In dubbio Lobotka, ma oltre a questi cinque, ci sono altri tre calciatori da gestire: Politano, Fabian e Osimhen che stanno lavorando per ritrovare la condizione migliore e vanno tenuti sotto osservazione in questi giorni. A riportarlo è Tuttosport.

