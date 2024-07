Napoli ancora sul Lukaku ma anche il Milan insiste

Secondo l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport Romelu Lukaku sarebbe ancora un’idea di Napoli e Milan.

Milan e Napoli starebbero pensando a Romelu Lukaku, che attualmente veste la maglia del Chelsea. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione in maniera dettagliata.

Di seguito ecco le parole riportate dal noto quotidiano:

“Romelu Lukaku è diventato da qualche giorno una idea del calciomercato del Milan per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Fonseca dopo l’addio di Olivier Giroud, volato negli Stati Uniti. I rossoneri sono al lavoro per cercare di trovare la soluzione migliore con il Chelsea. La novità da registrare riguarderebbe la formula del possibile affare. L’affare potrebbe andare in porto non solo con la formula del prestito, ma si potrebbe anche cercare di imbastire un’operazione a titolo definitivo tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sullo sfondo occhio sempre alla minaccia Napoli.”

