Napoli: assenza obbligata per Koulibaly contro il Crotone, verso lo stop anche Mertens

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, parla del prossimo impegno in campionato del Napoli. Nella giornata di oggi gli azzurri riprenderanno gli allenamenti al Training Center e nei prossimi giorni tutti i nazionali rientreranno e ne verranno valutate le condizioni. Contro il Crotone è certa l’assenza di Kalidou Koulibaly per squalifica, che verrà con tutta probabilità sostituito da Manolas. Possibile stop anche per Dries Mertens, reduce dall’infortunio alla spalla rimediato con il Belgio, Rino Gattuso potrebbe decidere di preservarlo per la sfida contro la Juventus del prossimo 7 aprile.

