Cagliari-Napoli: Mertens tra i peggiori, pioggia di insufficienze nei quotidiani

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Cagliari, uno dei peggiori in campo è stato Dries Mertens, per lui pioggia di insufficienze nei quotidiani odierni.

Questi i voti:

Il Mattino, voto 4,5 – “Il primo squillo della partita è un destro che viene alzato di nuca in calcio d’angolo da Goldaniga. Dries gioca in appoggio a Petagna partendo dalla sinistra ma non ha molte possibilità di scambiare palla a terra nello stretto soffocato anche lui nella morsa dei difensori rossoblù e non riesce a lasciare il segno“.

Tuttosport, voto 5 – “Tira a colpo sicuro un pallone poi deviato in angolo. Da un suo passaggio errato nasce l’azione del vantaggio rossoblu“.

Gazzetta dello Sport, voto 5 – “Le ultime panchine forse lo hanno un po’ arrugginito, mai pericoloso“.

Corriere dello Sport, voto 4,5 – “Non c’è e si vede: né attaccante, né uomo tra le linee, solo un’ombra che passeggia“.

