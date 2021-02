Napoli – Atalanta questa sera è match infuocato

L’Atalanta vuole vincere, scrive il Corriere di Bergamo, ma il Napoli sarà un grande ostacolo per arrivare alla vetta.

Questa sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà lo scontro Napoli – Atalanta

L’obiettivo dell’Atalanta è chiaro, arrivati a questo punto l’unica volontà è quella di portare la vittoria a casa. L’ostacolo però c’è, ed è il Napoli, nonostante l’ambiente inquieto, che il club vive ormai da settimane, ha tutte le carte in regola per poter mettere in seria difficoltà la squadra di Gasperini.

Il tecnico del Napoli, Gattuso, dopotutto è lottatore vero, difatti dopo la partita contro il Liverpool, ha saputo dare una bella lezione ai nerazzurri di Bergamo, con quel 4-1 del 17 ottobre.

Il match di questa sera sarà utile all’Atalanta per rifarsi a seguito della brutta sconfitta in casa contro la Lazio. Mentre il vero riscatto del Napoli parte in primis da Gattuso, ormai confermato fino a fine stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso – Villas Boas sospeso dal Marsiglia: nel mirino c’è Maurizio Sarri!

UFFICIALE – Atalanta, i convocati di Gasperini per Napoli: rientra Romero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini agli over 80, il calendario delle Regioni