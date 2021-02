Casertana, calciomercato: preso Christian Montaperto dalla Cavese

I rossoblu completano il colpo in entrata

Christian Montaperto, attaccante classe 2002 lascia la Cavese e si accasa alla Casertana dove giocherà, almeno inizialmente con la Primavera 3 dei rossoblù, lo riporta la redazione di Tuttocalciogiovanile.it. Montaperto è cresciuto nella scuola calcio “Damiano Promotion” per poi trasferirsi qualche anno fa nell’Under 15 del Napoli calcio. Dopo l’esperienza in azzurro arriva per lui nel lugli 2019 la chiamata della Cavese Berretti. Sotto la guida di mister Gaetano Perrella, l’ex azzurrino ha disputato un’ottima stagione condita da alcune reti e assist per i compagni terminando al primo posto il proprio Girone al momento dello stop imposto ai Campionati a marzo 2020 causa Covid-19. Da settembre 2020 a gennaio 2021 ha fatto parte della rosa della Primavera 3 della Cavese impegnata solo nella prima giornata (3-2 successo della Cavese sul campo della Paganese) prima dell’avvenuta seconda sospensione sempre causa Covid-19.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso – Villas Boas sospeso dal Marsiglia: nel mirino c’è Maurizio Sarri!

UFFICIALE – Atalanta, i convocati di Gasperini per Napoli: rientra Romero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini agli over 80, il calendario delle Regioni