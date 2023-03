Napoli-Atalanta: Zapata recupera, tre nerazzurri indisponibili

In vista di Napoli-Atalanta Gian Piero Gasperini potrà contare su Duvan Zapata, tuttavia ci saranno anche tre giocatori indisponibili.

Napoli ed Atalanta si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 11 marzo. In vista del big match della giornata di Serie A numero 26 i bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini continuano con le quotidiane sedute di allenamenti. Tuttomercatoweb riporta le ultime circa la situazione in casa nerazzurra. L’attaccante Duvan Zapata dovrebbe essere a disposizione del tecnico, che però dovrà fare a meno di ben tre giocatori. Questi ultimi sarebbero Hateboer, Koopmeiners e Scalvini.

Ecco quanto riportato:

“L’Atalanta dovrà far fronte a varie assenze nel match di sabato prossimo contro il Napoli: non recupereranno probabilmente Scalvini e Koopmeiners, mentre Hateboer mancherà per tutta la stagione. In attacco, invece, è rientrato in gruppo l’ex Zapata, pronto a mettersi a disposizione di Gasperini e fornire una soluzione offensiva in più.”

