Serie A – Le designazioni arbitrali della 26ª giornata

Sono state rese note le designazioni arbitrali relative alla giornata di campionato di Serie A numero diciotto.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match che avranno luogo in occasione della 26 giornata di campionato. In particolare sono stati resi noti i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R.

Spezia-Inter – Venerdì 10/03 H. 20.45

Marinelli

Mondin-De Meo

Iv: Baroni

Var: Di Paolo

Avar: Abisso

Empoli-Udinese – Sabato 11/03 H. 15.00

Cosso

Rocca-Raspollini

Iv: Marchetti

Var: Di Martino

Avar: Di Paolo

Napoli-Atalanta – Sabato 11/03 H. 18.00

Colombo

Berti-Colarossi

Iv: Doveri

Var: Valeri

Avar: Abisso

Bologna-Lazio – Sabato 11/03 H. 20.45

Maresca

Bercigli-Cecconi

Iv: Feliciani

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Lecce- Torino – H. 12.30

Sacchi

Palermo-Mokhtar

Iv: Rutella

Var: Marini

Avar: Ghersini

Cremonese – Fiorentina – H. 15.00

Marcenaro

Vecchi-Moro

Iv: Manganiello

Var: Guida

Avar: Di Martino

Hellas Verona-Monza – H. 15.00

Piccinini

Pagliardini – Macaddino

Iv: Ferrieri Caputi

Var: Massa

Avar: Muto

Roma-Sassuolo – H. 18.00

Fabbri

Capaldo – Prenna

Iv: Giua

Var: Pairetto

Avar: Nasca

Juventus-Sampdoria – H. 20.45

Prontera

Costanzo-Passeri

Iv: Rapuano

Var: Di Bello

Avar: Longo S.

Milan-Salernitana – Lunedì 13/03 H. 20.45

La Penna

Zingarelli-Di Monte

Iv: Perenzoni

Var: Banti

Avar: Guida

Fonte foto: Instagram, @aia_it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juve, ecco dove vedere il match in streaming e tv

La Juve non molla il colpo: Giuntoli è nei piani della società

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina, gruppo Wagner rivendica la conquista di Soledar