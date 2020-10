Napoli, Bakayoko: la prossima estate si tratterà per acquistarlo

Il Napoli potrebbe acquistare definitivamente Bakayoko a condizioni molto vantaggiose

A riportarlo è Repubblica

Tiémoué Bakayoko è stato l’ultimo colpo del mercato azzurro. Il Napoli aveva bisogno di un centrocampista e l’ex Milan e Monaco è esattamente ciò che serviva. Il suo esordio deve ancora arrivare e nel corso della stagione si vedrà quanto il giocatore sarà importante per la squadra, ma forse converrebbe già pensare all’acquisto a titolo definitivo, prima che nella prossima sessione estiva di calciomercato qualche altra società lo soffi al Napoli. Nell’edizione odierna di Repubblica si legge che le pretese del Chelsea non sono alte e vorrebbero liberarsi una volta per tutte del francese, ormai fuori dal progetto. Si potrebbe quindi intavolare una trattativa a cifre contenute, permettendo così a Gattuso di avere il centrocampista, che in una sola stagione al Milan divenne titolare inamovibile grazie alle sue ottime prestazioni proprio sotto la guida dell’allenatore calabrese, a lungo termine.

