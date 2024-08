Napoli-Bologna, Meret: “Lo spirito di squadra fa la differenza”

Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna.

Il Napoli porta a casa tre punti contro il Bologna ed Alex Meret ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match.

Di seguito le sue parole:

“Lo spirito di squadra è quello che fa la differenza, il mister ci ha chiesto di stare stretti e corti per prevenire i loro filtranti. Abbiamo concesso pochissimo spazio ad un Bologna che palleggia bene e che in tutte le gare costruisce tante occasioni nitide. Mantenendo questo atteggiamento diventa difficile farci gol, una buona fase in difesa può fare la differenza perché poi abbiamo attaccanti che sono in grado di sbloccarla in ogni momento. Era già importante ritrovare i tre punti, lo stadio ci ha dato la carica dall’inizio e questo ci ha spinto a tirar fuori il massimo. La gente vuol vedere che onoriamo la maglia, è nel nostro interesse proiettarci al futuro con una visione collettiva diversa. Società, piazza e squadra devono essere uniti, solo così possiamo conquistare risultati importanti.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Napoli, quasi fatta per Gilmour: spunta la cifra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi