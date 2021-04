Napoli-Cagliari: la probabile formazione azzurra per il match al Maradona

Contro i sardi Gattuso non lascerà nulla al caso

Continua la rincorsa alla zona Champions League per il Napoli. Gli azzurri dopo aver raggiunto le prime 4 posizioni hanno intenzione di rimanerci fino alla fine del campionato, tornando così a giocare nell’Europa che conta. Dall’altra parte c’è il Cagliari, una squadra che vuole assolutamente salvarsi e sta passando un ottimo momento di forma, mietendo anche vittime eccellenti come la Roma. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Rino Gattuso in vista della gara di domenica allo Stadio Maradona. Nel 4-2-3-1 è riconfermato Alex Meret, difesa a 4 formata da Di Lorenzo-Manolas-Koulibaly e Mario Rui a prendere il posto di Hysaj. A centrocampo torna dal primo minuto Fabian Ruiz, che farà coppia con Diego Demme. In attacco confermati Politano, Zielinski, Insigne alle spalle di Victor Osimhen

Questa la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

