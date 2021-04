Napoli, calciomercato: Koulibaly e Fabian hanno deciso il loro futuro

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna parla del mercato in uscita del Napoli. Secondo il quotidiano Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz avrebbero già comunicato ad Aurelio De Laurentiis il proprio futuro, facendogli sapere che la loro volontà sarebbe quella di fare nuove esperienze e non è escluso che possano essere ceduti già nella prossima finestra di mercato. Stando a quanto si legge, sul difensore ci sarebbe il forte interesse del Barcellona, mentre per il centrocampista spagnolo continua la corte dell’Atletico Madrid.