Napoli, calciomercato: il futuro di Llorente è legato all’esito del prossimo tampone di Osimhen

Il risultato del prossimo tampone di Osimhen può rivelarsi decisivo per il futuro di Fernando Llorente

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le ultime sul futuro di Fernando Llorente, che sarebbe legato all’esito del prossimo tampone di Victor Osimhen. Un’ eventuale negatività al test anti-Covid per il nigeriano darebbe il via libera per il trasferimento dell’attaccante spagnolo.

Questo è quanto si legge:

“Il mercato del Napoli finisce ma rimane comunque aperto, aspettando eventuali estimatori per Malcuit e Ghoulam, gli unici che abbiano seriamente la possibilità di congedarsi da una squadra che ha cinque mesi dinnanzi a sé pieni di partite e quindi di turn-over. Il prossimo tampone di Osimhen potrebbe decidere il destino di Llorente, che avverte – con l’interesse dell’Athletic Bilbao – aria di casa: la Juventus e l’Udinese osservano con discrezione, leggermente defilate”.

