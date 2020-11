Napoli, calciomercato: Il Milan pensa a Milik come vice Ibra

In casa Milan si pensa a rinforzare il reparto avanzato

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha aperto una possibilità per il mercato in uscita azzurro, il parco attaccanti rossonero è molto limitato per quanto riguarda i centravanti, con il solo Colombo come alternativa di ruolo allo svedese. L’edizione odierna di QS dedica uno spazio al Milan con il titolo seguente: “A gennaio Giroud o Milik per il piano B”. De Laurentiis vorrebbe monetizzare dalla cessione del polacco, che con tutta probabilità si vedrà costretto a trovare squadra già a gennaio, data la sua volontà di giocare l’europeo. Ad ora quindi, essendoci da tempo anche l’interesse dell’Inter di Conte, entrambe le squadre di Milano sarebbero sul polacco.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pistocchi: “Valeri pessimo arbitro, Ibrahimovic era da rosso”

Napoli, dai social un ipotesi fantasiosa: “Via Gattuso, riprendiamo Sarri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Francesco Totti e Ilary saranno zii: Melory Blasi è incinta