Napoli, calciomercato: la società libera Llorente, lo aspetta l’Udinese

Fernando Llorente è vicinissimo all’addio al Napoli

Fernando Llorente sta per lasciare il Napoli, Osimhen è tornato a disposizione di Gattuso, lasciando quindi lo spagnolo libero di approdare nel suo nuovo club. Alfredo Pedullà nel suo sito ufficiale riferisce che oggi può essere la giornata decisiva per l’addio dell’attaccante ex Juve e Tottenham al club partenopeo.

Questo quanto è riportato:

“L’Udinese aspetta Fernando Llorente, liberato dal Napoli: da domani (oggi ndr) ogni momento è quello giusto. A quel punto Kevin Lasagna sarà libero di andare al Verona”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iannicelli: “La stagione può essere ancora salvata, fate preso!”

L’altra Campania – Turris-Avellino 0-2, lupi al terzo posto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’ex di Armie Hammer: “Voleva farmi togliere una costola e mangiarla, mi ha inciso con un coltello”