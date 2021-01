Corbo: “Gattuso? Non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca”

Il giornalista dice la sua sul futuro di Gattuso

Antonio Corbo parla di quello che sarà a suo parere il futuro di Rino Gattuso, tramite l’edizione odierna del quotidiano Repubblica. Il giornalista si dice convinto che Gattuso non si dimetterà.

Queste le sue parole:

“Ringhio non ha alcuna intenzione di alzare in anticipo bandiera bianca e di certo non lo farà, anche se sta correndo seriamente il rischio di sbatterci la testa”. Il giornalista commenta inoltre una frase di Gattuso nel post partita di Verona:

“Abbiamo le qualità per piazzarci tra le prime quattro e vogliamo ritornare in Champions League. Non è solo il mio obiettivo, vale lo stesso naturalmente per la società e i giocatori“. Corbo aggiunge:

“Stona un po’ tuttavia che il tecnico calabrese abbia dovuto precisarlo, rifugiandosi nel richiamo all’unità dopo l’ennesimo passo falso“.

