Napoli, Callejon prepara l’addio: Politano intanto gli soffia il posto

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Callejon è stato (e rimane) il simbolo del rinnovamento, l’espressione alta, eppure umile, d’un football cerebrale, la rappresentazione plastica di un concetto elegante, riempito poi con gli assist (siamo «appena» a settantasette) per sublimare quella parabola disegnata per far vedere le stelle. Però è finita, accadrà a giugno, quando l’ultimo contratto scadrà e ciò che rimarrà disegnato nell’aria sarà quella parabola scintillante, l’ouverture della felicità.

Callejon riparte dalla panchina, gli è successo così poche volte che sa d’‘incantesimo frantumato, consente che inizi il processo di rielaborazione e che l’eredità venga consegnata a Matteo Politano, che a lui è simile e da lui è diverso, perché si fa in fretta a chiamarle tutte ali. «Per me è un sogno essere qui, in questo grande club pieno di talenti. Sono qui per vincere, per giocar bene e conquistarmi anche l’Europeo. Ora pensiamo al Lecce, poi ci concentreremo sui prossimi impegni che ci attenderanno».

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce, Mercadante: ”Conosciamo il valore del Napoli, ma venderemo cara la pelle”

Calciomercato – Rinnovo distante, Milik puo’ partire già in estate

L’hashtag Sarriout torna ad inondare i social – FOTO

Commisso torna a farsi sentire: “Troppo cose non mi sono piaciute”

Zoff: ”Il Napoli contro il Lecce non può esimersi dal vincere. Meret? Mi piace”

Dalla Spagna – Colpo a parametro zero: sfida tra Napoli, Lazio e Inter per Nacho dei Blancos

Alvino, futuro Gattuso: “Si sta conquistando la fiducia di tutti, ma il Napoli non ha ancora deciso”

Domani torna Ospina, Meret non recupera dal fastidio al fianco

CONTENUTI EXTRA

Speranza, su stop voli Cina nulla cambia

La canzone che Diodato avrebbe dedicato a Levante è “Cretino che sei”

Elodie in hotel con Marracash durante la finale di Sanremo 2020: “Ho il cuore che scoppia”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri