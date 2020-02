Napoli, caso Ghoulam: si allena ma non è convocato

Titola così La Repubblica oggi in edicola in merito all’esterno algerino. Tuttavia – come poi evidenzia lo stesso quotidiano – sembrerebbe esserci già una data per il rientro per il classe 91.

Faouzi Ghoulam non è stato convocato da Gattuso per il match contro il Lecce, ma il terzino sta aumentando il ritmo degli allenamenti per provare ad essere a disposizione nell’ultima parte della stagione. Ha cominciato a lavorare con i compagni, quindi il traguardo potrebbe essere tagliato presto. L’obiettivo è accomodarsi in panchina già domenica prossima nella sfida contro il Cagliari, vero e proprio scontro diretto per l’Europa League. Ghoulam è fuori da ottobre: giocò a Torino contro i granata, poi è sparito dalle rotazioni.

