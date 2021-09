Napoli capolista da record, l’ultima partita a secco risale al 2020 con la Lazio

Napoli capolista da record, La Gazzetta dello Sport analizza gli ultimi incontri azzurri, l’ultima partita a secco risale al 2020 contro la Lazio.

Queste le statistiche prese in esamina dal quotidiano: “Sono 14 le partite con il Napoli imbattuto: 11 vittorie e 3 pareggi dopo il k.o. per 2-1 sul campo della Juve il 7 aprile. Per trovare una striscia migliore bisogna risalire ai 26 incontri tra marzo e novembre 2017, record societario. Ma c’è un altro dato clamoroso: sono diventate 31 le partite consecutive in gol in Serie A per l’attuale capolista del campionato, che ne ha segnati 74 (media: 2,39 a incontro). Ultima a secco: il 20 dicembre 2020, sconfitta 2-0 sul campo della Lazio. Solo Juventus e Milan, nella storia della serie A, erano riuscite a segnare per almeno 30 incontri di fila”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli porta a casa la quinta vittoria di fila: è la terza volta nella storia

Schwoch si esalta durante la telecronaca: “Il Napoli fa paura”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ema, a inizio ottobre parere su terza dose e richiami