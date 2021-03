Napoli, con il ritorno di Demme la squadra subisce di meno

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma su Diego Demme, affermando che il suo ritorno in campo con il Napoli ha apportato benefici alla squadra.

Il quotidiano Il Mattino riporta i vantaggi a cui il Napoli è andato incontro da quando il centrocampista Diego Demme è ritornato in campo.

“Protegge la difesa, mette in ordine la manovra, assicura la giusta determinazione: Demme è sempre più indispensabile nell’undici di Gattuso, con lui in campo è un altro Napoli. Appena è rientrato da titolare gli azzurri hanno pareggiato contro il Sassuolo e vinto con Bologna e Milan rilanciandosi nella corsa Champions.

Con il ritorno di Demme il Napoli ha ritrovato maggiore compattezza, le prestazioni sono migliorate e sono arrivati sette punti nelle ultime tre partite. E la sua presenza si è subito nuovamente avvertita in maniera positiva su tutta la squadra. Con lui in campo la media punti degli azzurri in campionato è stata decisamente alta, 2.187 e se il Napoli l’avesse tenuta per tutte le partite ora in classifica avrebbe 56 punti e sarebbe secondo.”

