Napoli, Manolas non si arrende: contro la Roma vuole essere presente

Secondo il Corriere dello Sport, il difensore del Napoli Kostas Manolas sta facendo il possibile per essere presente in campo contro la Roma.

Kostas Manolas non ha recuperato al 100% dall’infortunio, ma nonostante ciò il giocatore del Napoli vuole scendere in campo la prossima domenica contro la Roma. Il Corriere dello Sport riporta che in questi giorni il difensore greco sta cercando in tutti i modi di convincere Gennaro Gattuso.

“Kostas sta facendo di tutto per azzerare il gap post infortunio e convincere Gattuso: vuole a ogni costo la sua passerella da grande ex e dunque giocare dal primo minuto. In attesa della rifinitura i dubbi sono due: Manolas incalza Maksimovic; Osimhen scalpita per il posto di Mertens. Per il resto Ospina in porta; Hysaj e Mario Rui sulle fasce; Demme e Fabian in mezzo; Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti.”

