Tre big di Serie A si contendono Pezzella, tra queste c’è anche il Napoli

German Pezzella, a fine stagione potrebbe dire addio alla Fiorentina. La Repubblica svela i retroscena, sembrerebbe che il Napoli sia tra le prime contendenti.

Pezzella è in cerca di nuovi stimoli, e le big di Serie A ci pensano.

Le indiscrezioni sembrerebbero riguardare German Pezzella. Il difensore, a quanto pare, potrebbe essere deciso ad intraprendere una nuova avventura nel campionato di Serie A. L’argentino però, al momento, è impiegato nella salvezza della squadra toscana. Dunque a fine stagione sarà aperto a dialoghi concreti.

Napoli e Roma, però, non vogliono farselo scappare e hanno già fatto un passo avanti per contendersi il difensore. Inoltre, nel corso della prossima estate, sarebbero disposte ad offrire fino a 15 milioni di euro ai viola per il suo cartellino.

Ma silenziosamente, il Milan, osserva da lontano. Stefano Pioli sembrerebbe essere molto interessato al numero 20 della Fiorentina, in quanto quest’ultimo sia uno dei suoi massimi estimatori.

